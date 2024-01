Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht - weißer Lieferwagen streift Renault Kadjar - Zeugen gesucht (09.01.2024)

Fluorn-Winzeln (ots)

Eine Unfallflucht im Begegnungsverkehr hat sich am Dienstagmorgen, kurz vor 7 Uhr, auf der Kreisstraße 5521 zwischen Fluorn und Hochmössingen ereignet. Eine 41-Jährige fuhr mit einem Renault Kadjar auf der K 5521 in Richtung Hochmössingen. Als ihr ein weißer Lieferwagen entgegenkam, vernahm die Frau einen Schlag und im weiteren Verlauf erkannte sie, dass ihr linker Außenspiegel beschädigt war. Die Autofahrerin fuhr noch weiter bis Hochmössingen, drehte und kehrte an die Unfallstelle zurück. Der unbekannte Fahrer des weißen Lieferwagens setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern.

Unfallzeugen, oder Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Lieferwagen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 007423 8101-0, mit dem Polizeirevier Oberndorf in Verbindung zu setzen.

