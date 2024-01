Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Aufsteigender Rauch aus einem Lüftungsschacht eines Parkhauses verursacht Feuerwehreinsatz

Schramberg, Lkr. Rottweil (ots)

Aufsteigender Rauch aus einem Lüftungsschacht eines Parkhauses in der Straße "Am Schlößle" hat am späten Dienstagvormittag einen Feuerwehreinsatz verursacht. Kurz vor 11.50 Uhr sah ein Passant an dem Parkhaus Rauch aus einem Lüftungsschacht aufsteigen und betätigte daraufhin den Notruf. Die Überprüfung durch die mit drei Fahrzeugen und mehreren Einsatzkräften eintreffende Feuerwehr Schramberg ergab, dass während durchgeführter Wartungsarbeiten an einem Notstromaggregat ein vorhandener alter Kompressor den Rauch verursacht hatte. Zu einem Feuer war es nicht gekommen.

