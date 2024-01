POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Polizei erwischt Autofahrer mit über drei Promille (08.01.2024)

Tuttlingen (ots) - Am Montagnachmittag hat sich ein 63-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Sturz in der Ringstraße Verletzungen zugezogen, darunter Schürfwunden und Prellungen sowie eine Kopfwunde. Kurz vor 16 Uhr hörte ein Anwohner der Ringstraße einen Mann aufschreien. Bei der Nachschau fand der Anwohner den 60-Jährigen in der Ringstraße nahe der Abzweigung ...

