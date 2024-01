Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, K6176, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen mehrere Bäume - eine Person leicht verletzt (08.01.2024)

Hohenfels, K6176 (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6176 zwischen Mindersdorf und Schwackenreute ist am Montagnachmittag eine Person verletzt worden. Ein 22-jähriger Kia-Fahrer war auf der K6176 von Mindersdorf nach Schwackenreute unterwegs. Auf der winterglatten Fahrbahn kam er mit seinem Wagen von der Straße ab, geriet ins Schleudern und prallte in der Folge gegen mehrere Bäume. Der junge Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An dem Kia entstand Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

