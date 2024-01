Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwennngen) Mit Kleintransporter gegen Baum geprallt (08.01.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Leichtverletzten und Blechschaden in Höhe von rund 35.000 Euro gegeben hat es am Montag gegen 15.30 Uhr bei einem Unfall zwischen Tannheim und Pfaffenweiler. Ein 36-jähriger Fiat Ducato Fahrer rutschte in der Nähe der "Spitalhöfe" auf der Tannheimer Straße nach links von der eisglatten Fahrbahn und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Er kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Ein Abschleppdienst holte den total beschädigten Fiat an der Unfallstelle ab.

