POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Auto kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich - eine Person leicht verletzt (08.01.2024)

Sulz am Neckar (ots)

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 424 zwischen Aistaig und Sulz ist am frühen Montagmorgen eine Person leicht verletzt worden. Gegen 5.45 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit einem Mazda von Sulz herkommend in Richtung Aistaig. Hierbei geriet er mit seinem Wagen nach rechts von der Straße ab und fuhr über eine Wiese. Als der junge Mann im weiteren Verlauf wieder auf die Fahrbahn zurückfuhr, überschlug sich der Mazda. Dabei erlitt der Autofahrer leichte Verletzungen. Ein Abschlepper kümmerte sich um das Auto, an dem ein Totalschaden entstand.

