Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Rottweil, Tuttlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Bauernproteste führen zu Verkehrsbehinderungen - Polizei zieht dennoch positive Bilanz (08.01.2024)

Konstanz, Rottweil, Tuttlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Eine positive Bilanz zieht das Polizeipräsidium Konstanz zu den bereits im Vorfeld medial groß angekündigten Versammlungen und Protestaktionen, zu denen der Deutsche Bauernverband mit seinen Landesverbänden aufgerufen hat. Schon in den frühen Morgenstunden mobilisierten sich in allen Landkreisen eine Vielzahl von Landwirten, um den ganzen Tag hinweg mit Traktor-Kolonnenfahrten, Kundgebungen, Versammlungen und Mahnwachen gegen die geplanten Agrarkürzungen der Regierung zu demonstrieren. Zudem beteiligten sich vereinzelt Speditionsunternehmen an den Protestaktionen.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz kam es zu insgesamt rund 35, teilweise landkreisübergreifenden Veranstaltungen.

Trotz umfangreicher polizeilicher Maßnahmen waren zahlreiche Verkehrsbehinderungen nicht zu vermeiden.

Sämtliche Veranstaltungen verliefen weitestgehend geordnet und störungsfrei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell