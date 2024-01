Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Aktuelle Verkehrsbehinderungen aufgrund Protestaktionen - 9. Mitteilung (08.01.2024)

Konstanz, Rottweil, Tuttlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Aufgrund der Protestaktionen kommt es derzeit zu nachfolgenden Verkehrsbehinderungen:

- B 14 Seltenbacher Hof - Kreisverkehr B14/B 311 - B 31, zwischen Immendingen und AS Geisingen - B 27 Hüfingen-Blumberg - B 33/B 27 Bereich Bad Dürrheim - B 33 Villingen - B 523 Schwarzwald-Baar-Center - AS VS - Trossingen - B 314 AS Hilzingen

Mit weiteren Beeinträchtigungen und Staus ist zu rechnen. Es wird gebeten, frühzeitig die Rettungswege freizuhalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell