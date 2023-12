Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall

Stadthagen (ots)

(bae)Am 29.12.2023 um 18:30 Uhr kam es in Stadthagen, Jahnstraße Einmündung Am krummen Bach zu einem Verkehrsunfall. Ein 71-Jähriger Stadthäger wollte mit seinem Ford Fiesta nach links auf die Jahnstraße einbiegen. Hierbei übersah er die 55-jährige Nienstädterin, diese befuhr mit ihrem Renault die Jahnstraße. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von ca. 9000 Euro.

