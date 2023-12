POL-STH: Verkehrsunfall

Stadthagen (ots) - (bae)Am 29.12.2023 wurde durch einen 59-jährigen Stadthäger folgender Sachverhalt angezeigt. Er sei Inhaber einer Holzhandlung in Stadthagen, Bahnhofstraße. Am 27.12.2023 in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr sei durch einen unbekannten Täter Geld aus der Ladenkasse entwendet worden. Diese befände sich im Verkaufsraum. Offensichtlich sei durch eine Person ein Moment der Unachtsamkeit ausgenutzt worden um ca. 1000 Euro Bargeld zu entwenden. ...

