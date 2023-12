POL-BO: KORREKTUR: Vier Verletzte nach Kreuzungsunfall in Bochum-Hamme

Bochum (ots) - Ein 62-jähriger Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend, 27. Dezember, in Bochum-Mitte schwer verletzt worden. Gegen 19.25 Uhr fuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Bochum auf der Gußstahlstraße in Richtung Alleestraße und beabsichtigte nach links in diese abzubiegen. Hier kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit einem ...

mehr