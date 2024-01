Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Gegen geparktes Auto gefahren - 15.000 Euro Schaden

VS-Schwenningen (ots)

Eine 38-Jährige ist am Montagnachmittag mit einem Ford Fiesta auf der Schwarzwaldstraße gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Hyundai gefahren und hat diesen noch auf einen davor abgestellten Mitsubishi geschoben. Die Frau fuhr gegen 13.20 Uhr mit einem Ford Fiesta stadtauswärts auf der Schwarzwaldstraße. Aus bislang nicht bekannter Ursache kam die 38-Jährige im Bereich der Schwarzwaldstraße 40 zu weit nach rechts und prallte gegen einen dort geparkten Hyundai. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Hyundai noch gegen einen davor abgestellten Mitsubishi Space Star geschoben. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Ford-Fahrerin zog sich bei dem Unfall eine leichte Verletzung an einem Finger zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell