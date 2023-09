Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Zwei Diebe von Polizisten auf frischer Tat ertappt - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Donnerstag, 21. September 2023, 18:30 Uhr

Beamte in Zivil konnten am Donnerstag zwei Männer beim Diebstahl einer Handtasche beobachten und die beiden Diebe stellen.

Am späten Nachmittag bestreifte ein Zivilpolizist die Düsseldorfer Innenstadt, als ihm zwei junge Männer auffielen, die bereits an den Tagen zuvor vermehrt Diebstahlsdelikte begangen hatten. Auch an diesem Nachmittag hielten die beiden wieder explizit Ausschau nach älteren Menschen und möglichen Tatgelegenheiten. Der Beamte entschloss sich, die Beschuldigten gemeinsam mit weiteren zivilen Kollegen zu beobachten.

Nach einiger Zeit betraten die Täter ein Brillengeschäft an der Schadowstraße, stahlen dort einer 68-Jährigen, die gerade in ein Beratungsgespräch vertieft war, den Rucksack und rannten davon. Als sie in ein Taxi stiegen, verhinderten die Polizisten die Abfahrt und nahmen die Diebe noch im Taxi sitzend fest. Während der Festnahme fielen die beiden immer wieder durch ihr respektloses Verhalten gegenüber den Beamten auf. Die Beute konnte sichergestellt und der Besitzerin zurückgegeben werden.

Der 23-jährige Marokkaner und der 24-jährige Algerier sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell