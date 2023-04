POL-SO: Polizeiwache über 02921-9100-2700 erreichbar

Lippstadt (ots) - Am gestrigen Mittwoch versuchten mal wieder Betrüger mit der Masche "Falsche Polizeibeamte" per Telefonanruf Bürger und Bürgerinnen zu täuschen. Die "falschen" Polizisten versuchten mit ihren mittlerweile bekannten Geschichten, die überwiegend älteren Mitbürger dazu zu bewegen, Angaben über ihre Wertsachen zu machen oder Geldbeträge an "falsche" Polizeibeamte zu übergeben. In keiner der zwei ...

mehr