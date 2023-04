Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrugsversuche: Falsche Polizeibeamte und Enkeltrick

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Mittwoch versuchten mal wieder Betrüger mit der Masche "Falsche Polizeibeamte" per Telefonanruf Bürger und Bürgerinnen zu täuschen. Die "falschen" Polizisten versuchten mit ihren mittlerweile bekannten Geschichten, die überwiegend älteren Mitbürger dazu zu bewegen, Angaben über ihre Wertsachen zu machen oder Geldbeträge an "falsche" Polizeibeamte zu übergeben. In keiner der zwei Fälle hatten die unbekannten Täter Erfolg. Die Angerufenen beendeten das Gespräch und meldeten sich bei der Polizei. In einem weiteren Fall gaben sich die Täter per WhatsApp als Enkel aus und baten um finanzielle Unterstützung. Auch hier blieben sie erfolglos. Bitte geben Sie keine Auskünfte über persönliche Daten, legen Sie einfach auf, kontaktieren Sie ihre Angehörigen und melden sich bei der Polizei. Präventionshinweise zum Thema finden Sie auf der Internetseite der Polizei https://soest.polizei.nrw/artikel/falsche-polizei-am-telefon. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell