Sulz am Neckar (ots) - Bei einem Unfall auf der Landesstraße 424 zwischen Aistaig und Sulz ist am frühen Montagmorgen eine Person leicht verletzt worden. Gegen 5.45 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit einem Mazda von Sulz herkommend in Richtung Aistaig. Hierbei geriet er mit seinem Wagen nach rechts von der Straße ab ...

