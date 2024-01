Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Kind bei Unfall auf der Mainaustraße verletzt - Polizei sucht Unfallzeugen (08.01.2024)

Konstanz (ots)

Ein Kind ist bei einem Unfall auf der Mainaustraße am Montagmittag verletzt worden. Gegen 13.30 Uhr fuhr 72-Jähriger mit einem BMW auf der Mainaustraße in Richtung Allmannsdorf. An der Fußgängerampel an der Einmündung zur Glärnischstraße überquerte ein 9-jähriges Mädchen die Ampel und stieß dabei mit dem BMW zusammen. Dabei verletzte sich das Kind glücklicherweise nur leicht. Ein Rettungswagen brachte es zur weiteren Versorgung vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung machen können, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell