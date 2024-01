Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld-Neuhausen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Gewächshaus abgebrannt (10.01.2024)

Königsfeld (ots)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 3 Uhr hat es in der Straße "Alemannenweg" gebrannt. Im Garten eines Anwesens brannte ein Gewächshaus nieder und zog auch eine rund drei Meter entfernte Gartenhütte in Mitleidenschaft. Die mit 16 Helfern angerückte Feuerwehr aus Neuhausen brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell