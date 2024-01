Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell/ Lkr. Rottweil) Unfall beim Abbiegen (09.01.2024)

Schenkenzell (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 294 ein Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Eine 77-jährige Fahrerin eines Mercedes war auf der Straße "Schloßhof" vom Schloßhof herkommend in Richtung der Straße "Schenkenburg" unterwegs und wollte nach der Brücke nach links auf die B 294 abbiegen. Hierbei übersah sie einen Mercedes eines 63-jährigen Mannes, der auf der B 294 von Schiltach in Richtung Schenkenzell fuhr. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

