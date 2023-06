Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw umgeworfen, Kriminalkommissariat sucht Zeugen

Steinheim (ots)

Das Kriminalkommissariat der Polizei Höxter sucht Zeugen nach einer Sachbeschädigung an einem Auto.

Diese ereignete sich im Laufe des vergangenen Sonntagmorgens, 18.06.2023, zwischen 02:30 und 09:00 Uhr. In diesem Zeitraum wurde ein an der Nieheimer Straße in Steinheim geparktes Auto der Marke Fiat umgeworfen, so dass dieses auf der rechten Seite liegen blieb. Hierbei wurden sowohl die rechte Fahrzeugseite, als auch der rechte Außenspiegel beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen festgestellt oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell