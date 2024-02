Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs durch das Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Kontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs

Das Polizeipräsidium Aalen hat in der vergangenen Woche Kontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs durchgeführt. Hierbei wurden schwerpunktmäßig am Parkplatz Reußenberg auf der A6 insgesamt 203 Fahrzeuge kontrolliert, wobei etwa 20 Polizeikräfte im Einsatz waren. Dabei stellten die Beamten vier Straftaten, sowie verschiedenste Ordnungswidrigkeiten fest. Bei den Straftaten handelte es sich um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, die Fälschung technischer Aufzeichnungen, sowie das Fahren ohne Fahrerlaubnis. In 26 Fällen wurde gegen die Gefahrgutvorschriften und in 38 Fällen gegen die Sozialvorschriften verstoßen. Zwölf Fahrzeuge waren Überladen und in 17 Fällen war die Ladung nicht richtig gesichert. Bei 36 Fahrzeugen war die Hauptuntersuchung nicht mehr gültig und in acht Fällen lagen bei den Fahrzeugen technische Verstöße vor. Außerdem stellten die Beamten während der Kontrollen 22 anderweitige Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest. Bei 15 kontrollierten Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt untersagt. In einem Fall überschritt die Ladung eines Lkws das zulässige Gewicht um etwa 83%, während einer anderen Kontrolle stand der Fahrer eines niederländischen Gefahrguttransports deutlich unter Betäubungsmitteleinfluss.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell