Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit zwei Lkw

Rheinbrohl (ots)

Am Dienstagmittag kam es zu einer Kollision auf der Abbiegespur der B 42 in Fahrtrichtung Rheinbrohl zwischen zwei Gliederzügen. Ein LKW mit Anhänger befuhr die B42 von Hammerstein in Fahrtrichtung Bonn und wechselte in Höhe der Ausfahrt nach Rheinbrohl den Fahrstreifen auf die Linksabbiegerspur in Richtung Rheinbrohl. Ein nachfolgender LKW mit Anhänger fuhr hinter dem abbiegenden LKW in gleicher Richtung, blieb aber auf der Richtungsfahrbahn in Richtung Bonn und fuhr somit rechts an dem LKW mit Anhänger vorbei. Während des Abbiegens scherte der Anhänger rechts aus und kollidierte mit dem Anhänger des vorbeifahrenden Gespanns. Es entstand Sachschaden.

