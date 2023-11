POL-PDNR: Identifizierung einer verdächtigen Person Betreff: Bezug Pressemeldung vom 15.11.2023, 15:46 Uhr

Altenkirchen (ots) - Am Dienstag, 21.11.2023, gegen 18.40 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 256 in Altenkirchen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin die B 414, aus Richtung Hachenburg kommend, in Fahrtrichtung B 256/Flammersfeld. Ein 21-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw, aus Richtung Siegener Straße kommend, auf dem Zubringer zur B 256 in Richtung ...

mehr