Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Zeugenaufruf

Altenkirchen (ots)

Am Dienstag, 21.11.2023, gegen 18.40 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 256 in Altenkirchen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 18-jährige Pkw-Fahrerin die B 414, aus Richtung Hachenburg kommend, in Fahrtrichtung B 256/Flammersfeld. Ein 21-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw, aus Richtung Siegener Straße kommend, auf dem Zubringer zur B 256 in Richtung Flammersfeld. Im Einmündungsbereich des Zubringers in die Bundesstraße kam es zunächst zur Kollision der beiden Pkw. Das Fahrzeug der 21-jährigen stieß anschließend gegen die rechts und links neben der Fahrbahn befindlichen Schutzplanken und kam dann zum Stehen. Bei dem Verkehrsunfall entstand erheblicher Sachschaden. Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zur Unfallverursachung machen, werden etwaige Zeugen des Verkehrsunfalls gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell