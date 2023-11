Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Dierdorf (ots)

Am Dienstag ereignete sich in der Gymnasialstraße in Dierdorf eine Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte seinen PKW Fiat 500 um 08:15 Uhr auf dem Parkplatz des Martin-Butzer-Gymnasium ab. Als er um 15:10 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung im Bereich der linken Fahrzeugtür fest. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell