Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Kupfer- und Messingabfällen

Mudersbach (ots)

Zwischen dem 20.11.2023, 12:00 Uhr und dem 21.11.2023, 11:30 Uhr kam es in Mudersbach in der Koblenzer Straße zum Diebstahl von Kupfer- und Messingabfällen, die auf einem freizugänglichen Privatgelände in Kunststoffbehältern gelagert waren. Insgesamt sind ca. 500kg der Edelmetalle entwendet worden. Wer kann Angaben zum Diebstahl machen oder hat sonst verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

