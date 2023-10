Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Wagen beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei ermittelte in der Friedenstraße Ecke Mennonitenstraße wegen einer Sachbeschädigung. Ein 35-jähriger Mann parkte seinen schwarzen VW Passat am Mittwochabend am Straßenrand. Als er am Donnerstag um 8 Uhr an seinen Pkw zurückkam, bemerkte der 35-Jährige, dass das Fahrzeug mit einer öligen Flüssigkeit überschüttet wurde. Alle Reinigungsversuche schlugen fehl. Um welche Flüssigkeit es sich handelt ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben und/oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

