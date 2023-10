Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbörse beim Einkaufen entwendet

Kaiserslautern (ots)

Bisher unbekannte Taschendiebinnen entwendeten einem 50-jährigen Mann aus Kaiserslautern am Freitagmittag in einem Supermarkt die Geldbörse.

Dem Mann wurde beim Einkaufen das Portemonnaie mitsamt Bargeld und wichtigen Dokumenten gestohlen. Dabei bemerkte der Geschädigte zwei Frauen, welche sich für ihn verdächtig verhielten.

Die Polizei bittet daher um Hinweise zu zwei südländisch aussehenden Frauen, welche sich am 06.10.2023, um die Mittagszeit in der Zollamtstraße, in Kaiserslautern aufgehalten haben. Die beiden Frauen sollen ungefähr 1,70 Meter groß und schlank sein. Sie waren hell bekleidet und hatten lange dunkle Haare.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 oder der E-Mail-Adresse kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de rund um die Uhr entgegen.|ch

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell