Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrradcodierung auf dem Stiftsplatz

Kaiserslautern (ots)

Die dunkle Jahreszeit steht schon vor der Tür und da ergeben sich auch für Fahrradfahrer einige Fragen: Funktioniert das Licht an meinem Rad? Wie verhalte ich mich als Radfahrer sicher im Straßenverkehr? Wie sichere ich meinen Drahtesel gegen Diebstahl? Diese und weitere Fragen beantwortet das Beratungszentrum des Polizeipräsidium Westpfalz, zusammen mit dem ADFC Südwestpfalz, am kommenden Samstag (07.10.2023) von 9 Uhr bis 13 Uhr am Stiftsplatz in Kaiserslautern, im Bereich der Stiftskirche. Zudem besteht die Möglichkeit sein Fahrrad codieren zu lassen. Eine Fahrradcodierung wirkt abschreckend auf Diebe. Sollte ein Langfinger doch zugreifen, ist es, nachdem das Zweirads aufgefunden wurde, für die Polizei möglich, den Eigentümer zu ermitteln. Für die Teilnahme an der Codierung ist jedoch etwas Vorarbeit nötig: Fahrradfahrer, die ihr Gefährt registrieren lassen, müssen sowohl einen Personalausweis als auch einen Eigentumsnachweis mitbringen. Zudem ist, wenn vorhanden, ein Smartphone von Nöten, um den Auftrag über die Webseite des ADFC selbst zu generieren. Weitere Tipps, wie Sie ihr Fahrrad sichern können, finden Sie unter: https://s.rlp.de/BJZ2X auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell