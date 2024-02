Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeuge beschädigt - Pedale verwechselt - Rollerfahrer schwer verletzt

Abtsgmünd: Pedale verwechselt

Nachdem er die Pedale an seinem Daimler-Benz verwechselte prallte am Mittwochmorgen gegen 8:15 Uhr ein 81-Jähriger zunächst mit seinem Fahrzeug gegen eine Mauer. Im weiteren Verlauf überfuhr das Fahrzeug die Mauer und kam an einem Metallpfosten, mit der Fahrzeugmitte auf der Mauer, zum Stehen. Hierbei entstand an dem Fahrzeug Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Durch den Unfall, der sich in der Hauptstraße am Rathausplatz ereignete, entstand an der Mauer und an dem Pfosten ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen-Hammerstadt: Rollerfahrer schwer verletzt

Am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr befuhr ein 61-jähriger Lenker eines Motorrollers die Lettenbergstraße. An der Einmündung zur K3326 wollte er nach links in Richtung Unterrombach abbiegen. Hierbei übersah er einen Dacia Sandero, dessen 42-jähriger Fahrer auf der K3326 von Unterrombach in Richtung Dewangen fuhr. Trotz einem Ausweichmanövers des Dacia-Lenkers kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Autoscheibe eingeschlagen

An einem BMW, der zwischen Dienstagnachmittag, 16:15 Uhr und Mittwochmorgen, 8 Uhr, im Siechenbergweg abgestellt war, wurde in dieser Zeit die hintere Scheibe der Fahrerseite eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Zwei Fahrzeuge zerkratzt

An einem Audi und an einem VW, welche zwischen Montag und Dienstag in der Silcherstraße geparkt waren, wurden mit einem spitzen Gegenstand jeweils die linke Fahrzeugseite zerkratzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

