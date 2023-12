POL-AC: Amtsgericht Mönchengladbach ordnet weitere Öffentlichkeitsfahndung nach Räumung von Lützerath an

Aachen (ots) - Zwei Trickdiebe haben am vergangenen Samstagabend (02.12.23, 21.40 Uhr) auf dem Aachener Weihnachtsmarkt zugeschlagen und eine hochwertige Uhr entwendet. Im dichten Menschengedränge am Münsterplatz rempelten die Täter ihr Opfer an und zogen dabei die Uhr - nahezu unbemerkt - vom Handgelenk des Mannes. Dem fiel der Diebstahl zwar bereits kurz nach der Tat auf, doch die Täter waren schon zwischen den ...

mehr