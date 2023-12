Polizei Aachen

POL-AC: Diebe entwenden teure Uhr auf dem Weihnachtsmarkt

Aachen (ots)

Zwei Trickdiebe haben am vergangenen Samstagabend (02.12.23, 21.40 Uhr) auf dem Aachener Weihnachtsmarkt zugeschlagen und eine hochwertige Uhr entwendet. Im dichten Menschengedränge am Münsterplatz rempelten die Täter ihr Opfer an und zogen dabei die Uhr - nahezu unbemerkt - vom Handgelenk des Mannes. Dem fiel der Diebstahl zwar bereits kurz nach der Tat auf, doch die Täter waren schon zwischen den Massen in Richtung Elisengarten verschwunden. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen hatten, werden gebeten sich bei der Kripo unter der Rufnummer 0241/9577-33201 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241/9577-34210 zu melden.

Wir raten allen Besuchern: Nehmen Sie teuren Schmuck oder Wertgegenstände, wenn möglich gar nicht erst mit auf den Weihnachtsmarkt. Verstauen Sie Ihr Bargeld oder Portemonnaie am besten unter der Jacke bzw. in den Innentaschen. Achten Sie darauf, dass Reißverschlüsse Ihrer Kleidung und Taschen immer geschlossen sind. Bleiben Sie im Gedränge stets aufmerksam.

Die Aachener Polizei ist auf dem Weihnachtsmarkt für Sie im Einsatz und mit vielen Kolleginnen und Kollegen als Ansprechpartner vor Ort. Sprechen Sie uns sofort an oder wählen Sie den Notruf, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt oder Sie Opfer eines Taschendiebstahls geworden sind. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell