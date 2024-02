Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbreis: Brand - Grabschmuck entwendet - Sachbeschädigung - Unfall

Aalen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Als am Dienstag gegen 16:20 Uhr ein 83-Jähriger mit seinem VW auf der Burgstallstraße, auf Höhe der Auffahrt zur B19, auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah er einen neben ihm fahrenden Audi einer 32-Jährigen. Es kam zum Unfall bei dem ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand.

Neresheim/Kösingen: Brand schnell gelöscht

Am Dienstag wurde gegen 21 Uhr ein Brand in der Frickinger Straße gemeldet. Dieser war in einem, an ein Wohngebäude angrenzenden, Verschlag ausgebrochen. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehren Kösingen und Neresheim, die mit drei Fahrzeugen und 16 Wehrleuten vor Ort kamen, konnte das Feuer bereits von Bewohnern gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand vermutlich in einem Mülleimer aus, in welchem unter anderem auch Zigaretten entsorgt wurden. Fünf Personen wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Göggingen: Wiederholt Grabschmuck auf Friedhof entwendet

Bei der Polizei sind in den letzten Wochen vermehrt Diebstähle auf dem Friedhof im Friedhofweg angezeigt worden. Im Visier der unbekannten Diebe stehen Grabschalen, Kränze, Grablichter sowie sonstiger Grabschmuck. Hinweise auf verdächtigen Personen oder Fahrzeuge, die in unmittelbarer Nähe zum Friedhof festgestellt wurden und mit den Diebstählen in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Leinzell unter der Telefonnummer 07175/9219680 entgegen.

Waldstetten/Wißgoldingen: Sachbeschädigung

Ein Unbekannter besprühte eine Fahrzeugseite eines VW-Golf, welcher zwischen Sonntag, 20:30 Uhr, und Montag, 5 Uhr, in der Straße Zur Vorstatt abgestellt war, mit Farbe. Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Waldstetten unter 07171/42454 zu melden.

