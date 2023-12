Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Hude +++ Pkw-Fahrerin gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Freitag, 22. Dezember 2023, 17:00 Uhr, ist in Hude ein Pkw mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen. Erst nachträglich stellte dieser Beschädigungen am Rad und Verletzungen fest. Die Pkw-Fahrerin wird gebeten, sich zu melden.

Der 21-jährige Mann aus Hude befuhr mit einem neongelben Mountainbike den Radweg der Langenberger Straße. Ihn übersah die Fahrerin eines weißen Kleinwagens beim Verlassen des Parkplatzes eines Discounters in Höhe der Hermann-Allmers-Straße. Durch den Zusammenstoß kam der 21-Jährige zu Fall. Die Fahrerin kümmerte sich anschließend um den jungen Mann und verließ die Unfallstelle erst, nachdem dieser mehrfach angegeben hatte, dass er weder Verletzungen erlitten hätte noch Schäden entstanden seien. Später bemerkte er Schmerzen im Bein und Schäden an seinem Fahrrad. Er suchte am Mittwoch, 27. Dezember 2023, die Polizei auf.

Die Fahrerin des Kleinwagens wird nun gebeten, Kontakt zum 21-Jährigen aufzunehmen oder sich unter 04408/80903-32 mit der Polizei in Hude in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell