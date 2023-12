Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Fünf Personen wurden am Dienstag, 26. Dezember 2023, 12:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt. Es entstanden hohe Sachschäden.

Zur Unfallzeit befuhr eine 23-jährige Frau aus Hamburg mit einem VW die Adelheider Straße in Richtung Delmenhorst. Beim Linksabbiegen in den Holzkamper Damm missachtete sie die Vorfahrt eines 57-Jährigen aus Delmenhorst, der die Adelheider Straße mit einem VW in Richtung Groß Ippener befuhr. Beide Pkw stießen frontal zusammen.

Die 23-Jährige, ein 14-jähriger Mitfahrer und eine 52-jährige Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Gleiches galt für den 57-Jährigen und seine 51-jährige Beifahrerin. An beiden Pkw entstanden erhebliche Sachschäden in Höhe von ungefähr 16.000 Euro. Abschleppunternehmen mussten verständigt werden.

