Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Aufbrüche in Ganderkesee-Bookholzberg +++ Tatverdächtiger gestellt

Delmenhorst (ots)

Mehrere geparkte Fahrzeuge wurden am Dienstag, 26. Dezember 2023, in Ganderkesee-Bookholzberg aufgebrochen. Eine Zeugin verständigte die Polizei und sorgte so dafür, dass ein Tatverdächtiger gestellt werden konnte.

Die Zeugin hörte gegen 05:10 Uhr verdächtige Geräusche von einem Parkplatz an der Stedinger Straße und sah bei der Nachschau eine Person, die um Fahrzeuge schlich und diese zu öffnen versuchte. Die Zeugin verständigte die Polizei und gab im Notruf eine detaillierte Beschreibung der Person an. In unmittelbarer Nähe zum Tatort trafen Beamte der Polizei auf einen jungen Mann, der der Beschreibung entsprach und Einbruchwerkzeug mitführte.

Gegen den 16-jährigen Mann aus Ganderkesee leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls unter erschwerenden Umständen ein. Wer in Bookholzberg an seinem Fahrzeug ebenfalls Auffälligkeiten und/oder Schäden an den Türen/Schlössern festgestellt hat, wird gebeten, unter 04431/941-0 Kontakt mit der Polizei in Wildeshausen aufzunehmen.

