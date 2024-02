Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten, Diebstähle, Fahrzeugbrand mit Leichtverletzten

Crailsheim: Diebstahl von Baustelle

Zwischen Dienstag, 18:00 Uhr und Mittwoch, 8:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Baustellengelände an der Bahnhofstraße bzw. Haller Straße. Auf dem Gelände entwendeten die Diebe circa 150 Meter eines Starkstromkabels mit schwarzer und gelber Ummantelung. Zum Abtransport benutzten die Langfinger vermutlich einen Kleintransporter. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 1.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Kirchberg an der Jagst: Verkehrsunfallflucht

Zwischen Dienstag, 17:00 Uhr und Mittwoch, 7:50 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in einem Hofraum in der Steinbachstraße geparkten Skoda Fabia. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro an dem Skoda. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubterweise nach dem Vorfall.

Die Polizei Rot am See bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07955 454.

Langenburg: Langfinger mit grünem Daumen

Zwischen Dienstag, den 20.02.2024 und Dienstag, den 27.02.2024 entwendete ein Unbekannter vom Gartengrundstück der Grundschule in der Friedenstraße Stauden, Setzlinge, Blumen und Blumenzwiebeln im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Zudem wurde eine Gartenhütte beschädigt.

Die Polizei Blaufelden nimmt Zeugenhinweise unter 07953 9250-10 entgegen.

Schwäbisch Hall: Zwei Leichtverletzte nach Fahrzeugbrand

Am Mittwoch gegen 17:20 Uhr befuhr ein 65-Jähriger mit einem VW Polo die L 2218 in Richtung Schwäbisch Hall. Im Bereich der Weckriedener Straße geriet der PKW, vermutlich infolge eines plötzlich auftretenden technischen Defekts, während der Fahrt in Brand. Der Fahrer hielt daraufhin bei der dortigen Bushaltestelle an und stieg aus. Seine 72-jährie Beifahrer konnte nicht aus eigener Kraft aussteigen. Der der Fahrer den Wagen vermutlich nicht ausreichend gesichert hatte, rollte der Polo auf der Gefällstrecke weg Nach circa 30 Metern weiter kam er an einem Zaun des zum Stehen. Ein Zeuge konnte hier die Beifahrerin aus dem PKW befreien, bevor dieser letztlich völlig ausbrannte. Sowohl der Fahrer, als auch die Beifahrerin kamen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. An dem PKW entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Feuerwehr war ebenfalls mit vier Fahrzeugen und 18 Wehrleuten im Einsatz. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die L2218 voll gesperrt. Anschließend konnte sie bis zur Bergung des Fahrzeugwracks halbseitig wieder freigegeben werden.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen 7:30 Uhr und 16:55 Uhr am Mittwoch beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand des Laccornwegs geparkten Fiat 500. An diesem entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher unter Telefon 0791 400-0.

