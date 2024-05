Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren unter Alkoholeinfluß

Eisenach-Wartburgkreis (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr fiel Polizeibeamten in der Karl-Marx-Straße in Eisenach ein E-Scooter-Fahrer auf, der ein ungültiges Versicherungskennzeichen an seinem Gefährt angebracht hatte. Bei einer Kontrolle des 61-jährigen Eisenachers wurde eine Alkoholfahne festgestellt. Ein hierauf folgender Test erbrachte einen Wert von 1,38 Promille. Die Fahrt des Mannes wurde beendet und er wurde ins Klinikum für eine Blutentnahme gebracht. Eine ANzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wird folgen. (vt)

