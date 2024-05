LPI-GTH: E-Scooter ohne Versicherung

Bad Tabarz - Landkreis Gotha (ots) - Unbekannte begingen am Samstagabend gegen 22:40 Uhr in der Böttchergasse eine Sachbeschädigung. Sie rissen ein Verkehrszeichen aus der Verankerung und beschädigten Teile einer Terrasse. Der entstandene Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0115068/2024 (Tel. 03621/781124) erbeten. (ml) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr