Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sturmschäden

Landau/Rohrbach/Annweiler/Offenbach (ots)

Durch den Sturm, der gestern über Landau und die Südpfalz zog, musste die Polizei Landau im Verlauf des gestrigen Abends (15.04.2024) gleich mehrmals ausrücken. In Landau und Annweiler fiel ein Bauzaun auf einen geparkten Pkw. Es entstand jeweils ein Sachschaden von 300 und 500 Euro. Weiterhin fiel in Landau ein Ast auf einen Pkw. Hier entstand kein Sachschaden. In Rohrbach wurde ein Baum auf der Fahrbahn gemeldet, welcher sich vor Ort nur als größere Äste herausstellte. Diese konnten durch die Polizeikräfte zur Seite geräumt werden. Ein in Offenbach zunächst auf der L542 gemeldeter Baum auf der Fahrbahn lag nur auf dem Radweg neben der Fahrbahn. Der Bereich wurde durch die Polizeikräfte abgesperrt und die Straßenmeisterei verständigt. Auch die Feuerwehr Landau musste einen größeren Ast auf einem Radweg im Prießnitzweg zersägen, um ihn zur Seite räumen zu können. Eine Verkehrsbehinderung besteht nicht mehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell