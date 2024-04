POL-PDLD: VG Jockgrim - unversicherte E-Scooter

B9 bei Kandelskontrollen (ots) - Am 14.04.2024 wurden zwischen 14:00 und 15:15 Uhr Geschwindigkeitskontrollen im Bereich B9 Langenberg durchgeführt. 22 der 110 gemessenen Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. Der "Spitzenreiter" wurde mit 97 anstelle der zugelassenen 70 km/h gemessen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wörth S. Bischoff Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 76744 Wörth am Rhein Telefon 07271 9221-0 ...

