POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrsunfallstatistik 2023 - 1.170 Verkehrsunfälle im zurückliegenden Jahr

Auf den Straßen im Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion Edenkoben wurden im zurückliegenden Jahr 1.170 Verkehrsunfälle und somit 65 weniger als im Vorjahr registriert. Das war der zweitniedrigsten Wert in den zurückliegenden fünf Jahren. Nur in dem "Corona-Jahr" 2021 war die Zahl mit 1.115 niedriger gelegen. Die Anzahl der verletzten Personen ging um 14 zurück. Insgesamt wurden 182 Verkehrsteilnehmer verletzt, 41 davon schwer. Eine Person erlitt tödliche Verletzungen. Fast 30 Verkehrsunfallfluchten weniger mit einer Aufklärungsquote von knapp 32 Prozent zeigt die aktuelle Statistik. Dabei konnten 78 Unfallflüchtige ermittelt werden. Die Polizei weist darauf hin, dass ein Zettel an der Windschutzscheibe nicht ausreicht, wenn man ein parkendes Fahrzeug beschädigt hat. Wer nach einem Parkrempler wegfährt, begeht Fahrerflucht. Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat und kann gravierende Folgen nach sich ziehen. Bei den jungen Fahrern (18- bis 25-Jährige) ist das Bild unverändert. In 233 Fällen waren junge Fahrer bei Verkehrsunfällen beteiligt. Bei 160 Verkehrsunfällen waren sie Hauptunfallverursacher. Bundesweite Studien belegen, dass in dieser Altersklasse jugendlicher Übermut und fehlende Erfahrungen zu Fahrfehlern und damit zu Verkehrsunfällen führen. Hauptunfallursache ist dabei insbesondere die Raserei. Glücklicherweise ging dabei die Zahl der verunglückten jungen Fahrer um 14 im Vergleich zum Vorjahr zurück. 29 junge Fahrer wurden leicht verletzt, 4 erlitten schwere Verletzungen. Auf etwa gleichbleibendem Niveau sind die verletzten Fahrer motorisierter Zweiräder. 18 Motorradfahrer (+8) wurden in 2023 leicht verletzt, 3 schwer. Insgesamt ereigneten sich 30 Unfälle mit Beteiligung motorisierter Krafträder. Einen unveränderten Trend zum Vorjahr zeigt auch die Anzahl der Verletzten bei Verkehrsunfälle mit dem Pedelec. Bei 58 Unfällen mit Fahrrädern und Pedelecs wurden 13 Fahrer und damit 5 weniger als im Vorjahr verletzt, drei davon schwer. Oftmals handelte es sich bei diesen Verkehrsunfällen um Fahrunfälle, bei denen der Fahrer/die Fahrerin die Kontrolle über das Pedelec verloren haben, ohne dass andere Verkehrsteilnehmer etwas hierzu beigetragen hatten. Wichtig in dem Zusammenhang ist nach wie vor der Helm. Die Polizei appelliert, immer einen Helm zu tragen, denn dieser kann vor schweren Kopfverletzungen schützen. Überhöhte Geschwindigkeit und fehlender Sicherheitsabstand waren die meisten Unfallursachen für das Zustandekommen der 1.170 Verkehrsunfälle in 2023. Aber auch Wild auf der Fahrbahn führte zu insgesamt 220 Verkehrsunfällen. Ganz besonders auffällig war dabei der Streckenabschnitt der K6 kurz nach dem Altdorfer Kreisel. Auf dieser Strecke handelt es sich um einen Übergangsbereich zu Feldern, wo Wildtiere häufig die Straßen queren und die Autofahrer meist nicht mit einem Wildwechsel rechnen. Aber auch hier gilt: Geschwindigkeit reduzieren und Aufmerksamkeit erhöhen. Je schneller man fährt, desto gefährlicher wird ein Wildunfall - auch für die Personen im Fahrzeug. Ein wesentlicher Punkt bleibt die Verkehrsüberwachung. Sie ist ein unabdingbarer Bestandteil erfolgreicher Verkehrssicherheitsarbeit, der schwere Unfälle verhindert und damit die Menschen vor schwerem Leid bewahrt. Die Polizei Edenkoben wird auch im laufenden Jahr intensiv in der Verkehrsüberwachung ihre Arbeit fortsetzen. Weitere Informationen zur Verkehrsunfallstatistik finden Sie unter https://s.rlp.de/z87s4

