Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit manipuliertem Pedilac unterwegs

Weimar (ots)

Am Montagabend wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Ettersburger Straße ein 46jähriger Mann kontrolliert, der mit einem Pedilac fuhr, das so manipuliert war, dass es sowohl eine Fahrerlaubnis als auch eine Pflichtversicherung gebraucht hätte. Beides konnte der Mann nicht vorweisen. Zusätzlich schlug auch noch ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin an. Der Fahrer wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

