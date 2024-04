Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Motorradfahrer übersehen

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer kam es gestern Mittag (14.04.204, 12.15 Uhr) in der Staatsstraße, weil eine 47 Jahre alte Autofahrerin beim Abbiegen auf einen Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters den 22-Jährigen übersah. Durch die Kollision schlidderte der Zweiradfahrer 30 Meter über den Asphalt und erlitt Prellungen im Brustbereich sowie Abschürfungen an den Beinen. Er kam in ein Krankenhaus. Der Gesamtunfallschaden liegt bei über 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell