POL-PDLD: Wohnungsbrand

Bad Bergzabern (ots) - Durch eine Anwohnerin wurde ein Rad gemeldet, welches auf ihre Hecke geworfen worden war. Es handelt sich hierbei um ein blaues älteres Rennsportrad der Marke "Motobecane", schmale Reifen ohne Schutzbleche, Schnellspanner an Vorder- und Hinterrad, grauer Lenker und grauer Sattel. Schaltungshebel sind am Rahmen angebracht. Das Rad kann bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern abgeholt werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern ...

