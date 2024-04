POL-PDLD: Rennrad aufgefunden

Venningen (ots) - Unbekannte entwendeten am Sportheim die Regenrinnen. Vereinsmitglieder bemerkten am Samstagmorgen das Fehlen der Kupferregenrinnen und zweier Kupferfallrohre am Vereinsheim beim Sportplatz in Venningen. Die Täter dürften diese in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen Mitternacht und dem Morgengrauen abmontiert haben. Zeugen, welche im o. g. Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden ...

mehr