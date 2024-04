POL-PDLD: Kupferdiebstahl am Vereinsheim

Kandel (ots) - Noch Unbekannte zerstörten in der Nacht vom 12.04.24 auf den 13.04.24 an einem geparkten PKW Dacia die Windschutzscheibe. Die Geschädigte stellte den Schaden am 13.04.24 gegen 13 Uhr fest. Das Auto war in Kandel, in der Marktstraße, in Längsaufstellung Höhe Anwesen 20 im öffentlichen Raum geparkt. Die Streife eröffnete dort ein Strafverfahren, hörte die Geschädigte an, sicherte Spuren und fertigte ...

mehr