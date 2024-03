POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Nordenham

Delmenhorst (ots) - Nach einem Verkehrsunfall auf der B212 in Elsfleth sucht die Polizei in Brake nach Zeugen. Am Dienstag, 26. März 2024, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Braker mit einem VW die B212 von Elsfleth in Richtung Brake. Als er einen vorausfahrenden Kleintransporter überholen wollte, scherte dieser aus und zwang den 20-Jährigen zum Ausweichen ...

