Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B212 in Elsfleth +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der B212 in Elsfleth sucht die Polizei in Brake nach Zeugen.

Am Dienstag, 26. März 2024, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Braker mit einem VW die B212 von Elsfleth in Richtung Brake. Als er einen vorausfahrenden Kleintransporter überholen wollte, scherte dieser aus und zwang den 20-Jährigen zum Ausweichen nach links. Er überfuhr den Grünstreifen und kollidierte mit einem Leitpfosten. Am VW entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro.

Der Kleintransporter, wahrscheinlich ein Opel Movano, entfernte sich in Richtung Brake. Wer den Unfall beobachtet hat und eventuell weitere Hinweise zum Transporter geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

