Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum/Ahlen. Tuningtreffen - Polizei stellt zahlreiche Verstöße fest - KORREKTUR

Warendorf (ots)

Die Polizei hatte sich mit verstärkten Kräften auf ein Tuningtreffen am Samstagabend (17.2.2024) in Beckum vorbereitet. Circa 300 Fahrzeuge samt Fahrer und Beifahrern fanden sich zunächst auf dem Parkplatz eines Baumarkts auf der Straße Obere Breede in Beckum ein. Da dieser am späten Abend jedoch unbeleuchtet war, verlagerte die Szene nach Ahlen zu einem Supermarktparkplatz im Kleiwellenfeld. Hier kam es zu späterer Stunde zu Lärmbelästigungen ZUM NACHTEIL (Korrektur) von Anwohnern, die die Einsatzkräfte unterbanden. Die Verursacher der Lärmbelästigungen erhielten Platzverweise. Im Zusammenhang mit dem Treffen führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen durch. Auf der Hammer Straße außerhalb geschlossener Ortschaften meinte ein Fahrer schneller fahren zu müssen als erlaubt. Die gemessenen 210 km/h bei erlaubten 100 km/h werden für ihn teuer, da sich das Bußgeld von 700 Euro verdoppeln dürfte. Außerdem sieht der Bußgeldkatalog zwei Punkte und ein Fahrverbot von drei Monaten vor. Für einen Fahrer, der innerorts mit 104 km/h gemessen wurde, wird es etwas günstiger. Das Bußgeld von 560 Euro dürfe sich ebenfalls verdoppeln und neben den zwei Punkten muss der Führerschein für "nur" zwei Monate abgegeben werden.

Insgesamt erhoben die Einsatzkräfte 107 Verwarngelder, leiteten 16 Ordnungswidrigkeitenanzeigen ein, untersagten in einem Fall die Weiterfahrt und an zwei Pkw müssen technische Mängel beseitigt werden.

Die Polizei im Kreis Warendorf wird weitere Treffen der Tuningszene im Blick haben und kontrollieren. Festgestellte Verstöße jeglicher Art werden konsequent verfolgt, um die Sicherheit von allen Verkehrsteilnehmern zu gewährleisten.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell